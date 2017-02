Die Steigersdorfers – seit 74 Jahren ein Paar

14.02.2017, 08:48 Uhr

Ein besonders Phänomen ist in diesem Zusammenhang sicher das Ehepaar Maria und Johann Steigersdorfer. Es ist das bislang erste Neumarkter Paar, dem die Gnade zuteil wurde, gemeinsam die Juwelenhochzeit – also 72,5 Jahre Ehe – zu begehen. Dank der beherzten Betreuung durch Tochter und Schwiegersohn und einer erstaunlichen gesundheitlichen Stabilität ist es dem Juwelen-Paar sogar vergönnt, den ruhigen und beschaulichen Alltag in den eigenen vier Wänden zu verbringen. „Wobei das Wort beschaulich fast ein wenig irreführend ist“, erzählt der Bürgermeister von seinem letzten Besuch bei den Steigersdorfers. „Herr Steigersdorfer im 98. Lebensjahr und Frau Steigerdorfer im 94. Lebensjahr sind alles andere als der Welt abgewandt. Im Gegenteil: Sie interessieren sich für das aktuelle Zeitgeschehen und natürlich auch dafür, was sich in Neumarkt so tut und sie haben auch ermutigende Beziehungs-Perspektiven. „So Gott will, können wir im kommenden Jahr das 75-jährige Ehejubiläum, die Kronjuwelenhochzeit, feiern", sagen die Steigersdorfers.