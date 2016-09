Ein Abend mit „Herzklopfen“ - Konzerteinladung

Freistadt : Salzhof |

Die Freistädter Chorgemeinschaft lädt zum Herbstkonzert in den Salzhof

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger! Exakt der richtige Zeitpunkt, um aufkeimende Herbstmelancholie mit einem fröhlichen Liederabend zu vertreiben. Am 8. Oktober ist ausreichend Gelegenheit dazu, die Freistädter Chorgemeinschaft lädt zum Konzert in den Salzhof. Unter dem Motto „Herzklopfen – Lieder, Weisen, Weisheiten“ stehen fast ausnahmslos Lieder zur „wichtigsten Sache der Welt“ auf dem Programm. Mal innig, mal berührend, mal fröhlich – stets mit Bruder Schalk im Hintergrund. Begleitet wird der Chor von den bekannten „Schwarz Dirndln“, sie sorgen für die passende instrumentale Kulisse.

Geleitet wird das Konzert von Wolfgang W. Mayer. Heidi Kreischer, Markus Presenhuber und Wolfgang Handlbauer werden mit launigen Texten – Weisheiten - durchs Programm führen. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Vorverkaufskarten sind zum Preis von 10 Euro bei Buch und Papier Wolfsgruber sowie bei den Chormitgliedern erhältlich, an der Abendkasse kostet der Eintritt 12 Euro. Schüler und Studenten haben freien Eintritt.