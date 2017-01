28.01.2017, 12:42 Uhr

FREISTADT (red). Bei einem Verkehrsunfall verlor ein junger Wartberger die Kontrolle über sein Mofa und stürzte.

Verletzungen am linken Unterschenkel zugezogen

Gegen 15:25 Uhr war der Schüler mit seinem Motorfahrrad auf der Gaisbacher Landesstraße aus Richtung Wartberg kommend in Richtung Breitenbruck unterwegs. Im Ortsgebiet von Untergaisbach kam es im Schattenbereich der dortigen Unterführung zu Glatteisbildung.Der Mofalenker geriet mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und stürzte. Der Schüler verletzte sich am linken Unterschenkel und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Freistadt eingeliefert.