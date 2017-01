In der LANGEN NACHT der HLW...

29.01.2017, 10:26 Uhr

Eine Schule stellte sich vor: In gemütlichem Ambiente und bei kulinarischen Köstlichkeiten konnten Besucher alles über die Schule erfahren. Informative Einblicke in verschiedenste Fachbereiche zeigten die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten.Zahlreiche Gäste nutzten dieses Angebot der etwas anderen Art und fühlten sich in der familiären Atmosphäre offensichtlich sehr wohl.Die Schulleitung dankt allen fleißigen Händen, die zum Gelingen dieser Abendveranstaltung beigetragen haben!