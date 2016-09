In Pierbach entsteht Wohnhausanlage Nummer fünf

29.09.2016, 17:12 Uhr

Das neue Bauvorhaben mit neun Wohnungen zwischen 53 und 74 Quadratmetern wird sich harmonisch in das bestehende Umfeld einfügen und hohen energetischen sowie sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Für besonderen Komfort sorgt eine eingebaute Liftanlage. Voraussichtlich im Frühsommer 2018 können die Wohnungen bezogen werden. Die Wohnungsgrößen wurden so gewählt, dass die Wohnungen vor allem auch für Junge leistbar sind.„Pierbach hat sich in den vergangen Jahren zu einer sehr schönen Wohngemeinde entwickelt, in der sowohl die Nahversorgung als auch das Vereinsleben noch in Ordnung sind", sagt Freinschlag. "Das ist sicher mit ein Grund für das erhöhte Wohnungsinteresse." Vom Spatenstich bis zur Übergabe der Wohnungen an die neuen Mieter wünschen sich alle Beteiligten vor allem eins: eine unfallfreie Baustelle für die bauausführende Firma Krückl aus Perg.