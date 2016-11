In St. Oswald sind bald die Wichtel los

24.11.2016, 08:09 Uhr

Das Wichtelspiel

Man füllt eine Wichtelkarte mit Namen und Adresse aus, wirft sie in die Wichtelbox und erhält gleichzeitig eine Wichtelkarte einer anderen teilnehmenden Person. Im Laufe der Adventzeit sendet man dieser Person als "Wichtelpate" ein kleines Geschenk per Post. In der letzten Woche vor Weihnachten sendet man eine Weihnachtskarte an seinen Wichtel und löst das Geheimnis, indem man den eigenen Namen bekannt gibt.Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.st-oswald.ooevp.at