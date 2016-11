Moderne E-Ladestation beim Frauenteich eröffnet

24.11.2016, 11:26 Uhr

Durch die E-Ladestation sind beim Frauenteich einige Parkplätze verloren gegangen. „Dafür haben wir bereits im Sommer etwa die Hälfte der Stellplätze am Klosterparkplatz von Kurz- in Dauerparkplätze geändert. Damit gibt es insgesamt nun deutlich mehr Dauerparkmöglichkeiten rund um die Stadt“, so Paruta-Teufer.