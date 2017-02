Notar Christian Radetic wechselt nach Linz

07.02.2017, 09:45 Uhr

Radetic und sein Team, das er im Übrigen komplett an den neuen Standort am Linzer Taubenmarkt mitnimmt, beschäftigten sich hauptsächlich mit Erbrecht, Grundstücks- und Betriebsübertragungen sowie dem Unternehmensrecht. "So haben wir beispielsweise in den vergangenen sieben Jahren mehr als 800 Testamente und rund 1500 Grundstücksverträge errichtet." Der Nachfolger von Christian Radetic in Unterweißenbach steht noch nicht fest. Interimsmäßig wird Johann Hurnaus übernehmen.