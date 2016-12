Polizei warnt vor illegalen Knallern

23.12.2016, 08:39 Uhr

Kugelbomben und Raketen aus Tschechien gelten als besonders gefährlich.

BEZIRK FREISTADT. 2013 gab es 39 Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz, im Jahr darauf waren es 17 und im Vorjahr wurden 31 Anzeigen bei den rigorosen Einfuhrkontrollen kurz vor Silvester erstattet. Den Polizisten aus dem Bezirk Freistadt gehen also immer wieder Personen ins Netz, die das Pyrotechnikgesetz übertreten. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von fehlendem Sachkundenachweis für die Knallkörper über mangelnde Kennzeichnung bis hin zur fehlenden Beschriftung der Produkte in deutscher Sprache.

ZUR SACHE

„Meistens decken sich die Leute bei einschlägigen Verkaufsständen in Tschechien ein“, sagt Bezirkspolizeikommandant Franz Schmalzer. Dort kommt man erfahrungsgemäß ganz locker an schweres Gerät, sprich Pyrotechnik der Kategorie F3 oder gar F4. „Dafür ist bei uns aber eine Bewilligung erforderlich“, betont Schmalzer. Ein sogenannter Pyrotechnikausweis, den die Bezirkshauptmannschaften ausstellen. Zwischen Weigetschlag, Vyssi Brod und Kaplice wird aber vieles feilgeboten, was den Otto Normalverbraucher mit dem österreichischen Gesetz arg in Konflikt bringen kann.Die Polizisten werden bei ihren Schwerpunktkontrollen auch heuer wieder zahlreiche Batteriefeuerwerke, Kugelbomben, Raketen und Leuchtkegel finden. Nicht nur, dass das Abfeuern solcher Gegenstände mit unüberschaubaren Risiken verbunden ist. Franz Schmalzer weist auch auf einen anderen Aspekt hin: „Schon allein der Transport von pyrotechnischen Gegenständen ist gefährlich. Wir haben es schon öfter erlebt, dass die gekauften Produkte beschädigt waren.“ Nicht auszudenken, wenn sich im Auto jemand eine Zigarette ansteckt und hinten gleichzeitig das Schwarzpulver aus der Verpackung quillt.Wer mit illegalen „Tschechen-Bombern“ entdeckt wird, muss mit saftigen Strafen bis zu maximal 10.000 Euro rechnen (siehe „Zur Sache“-Kasten auf Seite 3). Und was passiert mit den konfiszierten Gegenständen? „Da machen wir Polizisten keine Party“, schmunzelt Schmalzer. „Sie werden zwischengelagert, von Sachkundigen Organen abgeholt und sicher gesprengt.“Das Pyrotechnikgesetz regelt Besitz, Verwendung, Überlassung, Inverkehrbringen und Bereitstellung pyrotechnischer Gegenstände und Sätze sowie das Böllerschießen.Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F1 dürfen von Personen ab zwölf Jahren verwendet werden, solche der Klasse F2 von Personen ab 16 Jahren. Für F3 und F4 ist ein Pyrotechnikausweis zwingend vorgesehen.Mit welchen Strafen Übeltätern zu rechnen haben, steht im Paragraf 40. Wer zum Beispiel mit F3-Knallkörpern erwischt wird und keinen Pyrotechnikausweis besitzt, muss im schlimmsten Fall bis zu 10.000 Euro zahlen. Die Bezirkshauptmannschaft Freistadt lässt allerdings Gnade vor Recht ergehen und belässt es in der Regel bei Beträgen im dreistelligen Bereich. Die „verfallenen“ Pyrotechnikgegenstände gehen übrigens in das Eigentum des Bundes über.