Pregarten zeichnete verdiente Personen aus

03.10.2016, 14:51 Uhr

erhielt den Ehrenring in Gold. Wurm war 24 Jahr als Gemeindevertreter tätig, davon zwölf Jahre als Stadtrat und sechs Jahre als Vizebürgermeister. Verdienstzeichen in Gold gingen an den ehemaligen Kommandanten der Feuerwehr Pregarten,sowie an Nationalratund Ex-StadtratAufsichtsrat der Bruckmühle GmbH, wurde mit dem Verdienstzeichen in Bronze geehrt. Weitere Auszeichnungen gingen anund(jeweils Verdienstzeichen in Silber) sowieund(jeweils Dank und Anerkennung). "Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen in ihrer Freizeit für die Bürger einsetzen, daher ist es der Stadt wichtig, diesen Personen einen würdigen Dank auszusprechen", sagt Bürgermeister