Schüler der HLW als Junior Fitness- & Wellnesstrainer

02.10.2016, 10:24 Uhr



Professionelle Betreuung



Praktische Anwendbarkeit



Keine Angst vor Muskeln

Nach der bereits im letzten Schuljahr absolvierten schriftlichen Prüfung, stand ein Workshop mit Christian Putscher, erfahrener Personal Coach und Ernährungsberater bei FC Red Bull Salzburg, auf dem Programm. Teils auf sehr humorvolle Art und Weise brachte er den Schülerinnen den Zusammenhang zwischen Ernährung und Krafttraining näher. Bei der abschließenden praktischen Prüfung stellten deshalb Fragen wie „Warum ist Krafttraining auch für Frauen wichtig?“, „Wie bringe ich meinen Körper auch mit wenig Zeitaufwand in Form?“ oder „Welche Muskeln sind aktiv, wenn ich stehe?“ kein Problem dar.Besonderen Wert legte Christian Putscher auf die praktische Umsetzung des Wissens. So war nicht nur das Gehirn, sondern der gesamte Körper der Schülerinnen gefordert. In diesem Sinne: „mens sana in corpore sano!“Auch Professor Walter Freilinger, der Projektleiter, legte bei der Vorbereitung auf diese Zusatzqualifikation großen Wert darauf, dass die Kandidatinnen persönlich profitierten. Dabei wurden umsetzbare Lösungsansätze erarbeitet. Im Mittelpunkt stand immer, dass es für jeden Menschen ein maßgeschneidertes Fitness- und Ernährungsprogramm gibt. Es ist der Auftrag der Fitnesstrainerinnen, dieses Programm mit den Klienten zu erarbeiten.Klar wurde dabei auch, dass auch Frauen Krafttraining durchführen können oder sollen. Muskeln verbrauchen nämlich viel Energie und mit solchem Training kann das Ziel Abnehmen besser erreicht werden. Auch die Bedeutung der Ernährung beim Training wurde betont. So ist die richtige, das heißt proteinreiche Nahrungsaufnahme kurz nach dem Training extrem wichtig, weil dann die Regeneration des Körpers stattfindet.