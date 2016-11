Stelzhamer-Plakette für Karlheinz Sandner

30.11.2016, 14:56 Uhr

Mit der Gründung im Jahre 1982 hat Sandner auch seine aktive Mitarbeit im Stelzhamerbund begonnen, in dem er von 1988 bis 2009 als Vorstandmitglied wirkte. Allein 14 Jahre – von 1992 bis 2006 – war er Obmannstellvertreter, danach von 2006 bis 2009 Obmann. In diese Zeit hat Karlheinz Sandner vor allem auch Weichen für die Zukunft des Stelzhamerbundes gestellt.

Ein besonderes Anliegen war ihm neben der Förderung der aktiven Arbeit in den Bezirken die Förderung der Aus- und Weiterbildung von Dichterinnen und Dichtern, die im Bereich der Mundart tätig sind. So wurde auf sein Betreiben hin im Rahmen der Akademie der Volkskultur durch viele Jahre hindurch eine „Dichterschule“ geführt, die sich vielfältigen Themenbereichen der Mundartdichtung widmete.Der Geehrte, inzwischen Ehrenobmann des Stelzhamerbundes und seit 2003 Vizepräsident des OÖ. Forums Volkskultur, ist auch in der persönlichen Betreuung und Förderung von Mundartautoren tätig, in dem er nicht nur beratend wirkt, sondern zum Beispiel auch die Herausgabe von Publikationen aktiv betreut.