Täter kurz nach Einbruch gefasst

15.01.2017, 11:22 Uhr

Kurz nachdem ein 27-jährige Slowake in ein Freistädter Einfamilienhaus eingestiegen war, konnte er festgenommen werden.

RAINBACH. Über den Grenzübergang Summerau reiste am Vormittag des 11. Jänner ein 27-jähriger Mann aus der Slowakei nach Österreich ein. Gegen Mittag schlug der Mann mit einem Stein die Terassentür eines Einfamilienhauses in Freistadt ein. Da er sich beobachtet fühlte, flüchtete der Einbrecher ohne Beute in Richtung Bahnhof. Beim Verlassen des Tatortes wurde er von einem Nachbarn beobachtet. Die Personenbeschreibung des Nachbarn trug wesentlich zur späteren Festnahme des Slowaken bei.

Rund Stunde später schlug der 27-Jährige in einem Einfamilienhaus in Rainbach im Mühlkreis erneut zu. Er gelangte über eine Terrassentür in das Wohnhaus und stahl Schmuck, einen Tabletrechner und zwei Digitalkameras. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige von Polizisten im Bereich des Bahnhofes Summerau angehalten werden. Aufgrund der guten Personsbeschreibung und Abgleich der sichergestellten Schuhspuren konnte der Slowake eindeutig als Täter identifiziert und festgenommen werden. Die Beute aus dem Einbruch in Rainbach im Mühlkreis hatte er zwischenzeitlich in zwei Papierkörben deponiert. Der 27-Jährige zeigte sich zu beiden Einbrüchen geständig. Die Beute im Wert von etwa 1000 Euro wurde sichergestellt und an die Geschädigten ausgefolgt. An den beiden Terrassentüren entstand ein Sachschaden von etwa 1420 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 27-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.