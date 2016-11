Tag der offenen Türen

26.11.2016, 08:56 Uhr

Circa zwei Dutzend Programmpunkte befassen sich am Freitag, 2. 12. 2016, 10 bis 17:30 Uhr, mit vielfältigen Themen. Das Bildungsberaterteam, die Unterrichtenden sowie Schulleiter samt Schulerhalter stehen an diesem Tag gerne zur Verfügung. Während der gesamten Öffnungszeit stehen zudem zahlreiche Gästebetreuer zur Verfügung, die BesucherInnen auf Wunsch fachkundig und gastfreundlich durch das Haus führen, wobei im Schulrestaurant und im Servierraum natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt wird.Interessierte sind eingeladen, sich einen Schultag lang mit eigenen Augen und Ohren ein Bild von der Qualität der Ausbildung an HLW (dem traditionellen Zweig), HLW-KOME (dem inzwischen solide eingeführten Zweig samt junger Spezialisierungsmöglichkeit auf BIONIK) und FW (der seit einem Jahr um die Berechtigung zur KindergartenhelferIn bereicherten dreijährigen Ausbildung) zu machen.Die reibungsarm funktionierende Zusammenarbeit von geschickten SchülerInnen, die ihre Belastbarkeit immer wieder unter Beweis stellen, mit engagierten LehrerInnen, zeigt sich schon während der Vorbereitung auf diesen großen Tag.Auch die moderne Ausstattung der Schule mit vernetzten PCs samt Internetzugang für alle in sechs IT-Sälen, mit Beamern in allen Klassen, mit Tablet- und Smartboardklasse, mit digitalen Video- und Spiegelreflexkameras samt Webcams, mit leistungsstarken Schnittstellen, mit täglich zugänglicher und betreuter Bibliothek, mit drei Lehr- bzw. Betriebsküchen auf dem neuesten Stand, mit ergonomischen Arbeitsplätzen u. a. wäre eine eingehende Begutachtung wert. Und all das ist eingebettet in ein geschichtsträchtiges Haus, dessen Architektur und Atmosphäre Tradition und Moderne sinnvoll zu verbinden suchen.