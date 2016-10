Wegen "Hundekot" Pachtvertrag gekündigt !

01.10.2016, 14:43 Uhr

Aber noch besser: Anstatt dass der Vereinsobmann es ihm persönlich sagte, bekam der in der Gegend beliebte Wirt die Kündigung aus einer Anwaltskanzlei übermittelt.Für den Gastwirt ist der Schock groß, da er innerhalb eines Jahres das Gasthaus belebte, einen schönen Gastgarten anlegte und viele Stammgäste hat.Auch unter den Gästen ist die Betroffenheit und das Mitgefühl groß und mit Ärger über den Verein gemischt. "Wir alle stehen zu unserem Wirt und können so etwas nicht verstehen" so ein Stammgast.Diese Aktion wurde nicht durchdacht, es stehen die Existenzgrundlagen von vier Personen auf dem Spiel, teilte ein Sprecher der Wirtschaftskammer Oberösterreich mit.Wegen Kleinigkeiten muss nun das Gasthaus zu Jahresende schließen; verstehen die Gäste, die den Wirt alle sehr mögen nicht. Auch der Verein bekam neue Mitglieder, die wegen dem guten Essen gerne in das Vereinsgasthaus gingen.Was nun unternommen wird, um das Gasthaus zu erhalten ist derzeit unbekannt.