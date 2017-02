FF Jugencup

05.02.2017, 19:32 Uhr

Im Hühnerstall der Familie Ortner in Hennberg, wo sich sonst mehr als 20.000 Hühner tummeln haben Kammeraden der FF Tragwein, mit Organisator Rene Himmelbauer, hatten wieder eine tolle Wettkapfbahn aufgebaut, natürlich mit elektronischer Zeitnehmnung und Ergebnisliste in Echtzeit.Dieser Cupbewerb besteht aus einem Teil des Hindernislaufes (Nummer 2 und 3) und zu einem Teil des Staffellaufes (Nummer 1 und 9) und bietet durch die Einstufungsläufe und die anschließenden Finalläufe einiges an Spannung.

Die Mannschaft Tragwein 1 die, den "Heimvorteil" am Besten nutzten und sich den Sieg vor der Jugend Winden/Windegg1 und Bad Mühllacken1, im Cup 1, holte.Im Cup 2 ging der Sieg an Winden Windegg2 vor Mitteregg Haagen1 und Bad Zell1. Die Sieger wurden mit Medaillen, Pokalen und tollen Sachpreisen für ihre sportlichen Leistungen belohnt.