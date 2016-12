Frauenpower² im Sportverein Sandl

10.12.2016, 16:09 Uhr

SANDL. Seit Ende November hat der Sportverein Sandl zwei junge, engagierte Obfrauen. Agnes Holzer und Eva Winter wurden bei der Jahreshauptversammlung am 26. November einstimmig an die Spitze des Sportvereines gewählt.

Die neuen Obfrauen sprühen vor Energie und haben sich für die nächsten beiden Jahre viel vorgenommen. Ganz nach oben möchten sie aber das Miteinander im Sportverein stellen. „Ich lege sehr viel Wert auf die Kommunikation untereinander. Besonders wichtig finde ich die gute Zusammenarbeit im Vorstand und zwischen den einzelnen Sektionen.“ so Agnes Holzer.

Von Kantine und Schriftführung zur Obfrau

Schon am 3. Dezember wurde die erste Frauenpower-Aktion aus der Taufe gehoben: Der. Zum zweiten Termin am 17. Dezember ab 16 Uhr am Gemeindevorplatz laden die beiden Obfrauen herzlich ein. „Neben diesem ersten Streich haben wir noch so manchim Ärmel. Aber davon möchten wir noch nicht allzu viel verraten!“ verkündet Eva Winter. Mit Sicherheit das größte Projekt in den nächsten Jahren wird der. Nach fast vierzig Jahren pfeift es nun schon sprichwörtlich aus dem letzten Loch.Seit vielen Jahren verstärkt Eva Winter bei den Heimspielen das Team in der Vereinskantine. „Außerdem glaube ich, dass ich den Sportverein irgendwie in den Genen habe! Schon als Kind war ich mit Mama und Oma als Fan meines Papas am Fußballplatz.“ erzählt Winter. Nachdem auch Vater Hannes sechs Jahre Obmann des Vereins war, ist Winter quasi Obfrau in zweiter Generation.Auch Agnes Holzer verbrachte in ihrer Jugend sehr viel Zeit mit Freunden auf dem benachbarten Fußballplatz. „Die Verbindung zum Sportverein wurde so immer intensiver und seit einigen Jahren bin ich bei der Organisation von Veranstaltungen mit dabei und als Schriftführerin im Vorstand tätig! so Holzer. „Ich freue mich auf eine interessante und produktive Zeit an der Seite meiner Kollegin.“