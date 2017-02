Freistädter Schützen knapp am Halbfinale vorbei!

14.02.2017, 18:45 Uhr

Am späten Nachmittag wurde dann das Viertelfinale ausgetragen, wo kein geringerer als der Vizemeister der vergangenen Saison, der HSV Absam aus Tirol, auf die Luftpistolenschützen aus Freistadt wartete. Nach der ersten Runde lagen die Freistädter völlig überraschend sogar 5:3 in Führung. Doch am Ende gingen die Tiroler knapp als Sieger hervor und gewannen 20:12 nach Satzpunkten und noch knapperen 1460:1449 Ringen diese Viertelfinalpaarung und sicherten sich den Aufstieg ins Halbfinale.Für die Freistädter bedeutete dies den hervorragenden 5. Endrang als stärkster Verlierer der Viertelfinali.In der Saison 2014/2015 konnten die Schützen der SG Freistadt die Hürde Viertelfinale überwinden und schafften im kleinen Finale sogar den Sieg und somit Platz 3 und die Bronzemedaille!