Fußball-Unterhaus: Personalwechsel bei Landesligisten

22.01.2017, 11:37 Uhr

ASKÖ Pregarten und der SV Freistadt nahmen vor dem Start in die Wintervorbereitung kleine Kaderkorrekturen vor.

PREGARTEN, FREISTADT. ASKÖ Pregarten rangiert derzeit auf Rang fünf in der Landesliga Ost. Die Rot-Schwarzen hoffen auf eine starke Rückrunde, angepeilt wird ein Tabellenplatz unter den Top Drei. Bei der Realisierung soll ein neuer Spieler mithelfen. Michael Reisinger, ein Allrounder mit Regionalliga-Erfahrung, wurde vom Traditionsverein Vorwärts Steyr verpflichtet.Keine Rolle in den weiteren Planungen spielt hingegen der einstigen Goalgetter Vaclav Pohanka. Der Tscheche konnte nach einem Kreuzbandriss nicht mehr an seine starken Leistungen, die er vor der schweren Verletzung abgeliefert hatte, anknüpfen. „Einser-Goalie“ Martin Peer steht den Pregartnern in der Rückrunde ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Der routinierte Torhüter beendete etwas überraschend seine Karriere. Vertreten wird ihn Patrick Schwarzbauer, der sich nach überstandener Knie-Operation wieder auf dem Weg der Besserung befindet.

„Unser Transferprogramm ist abgeschlossen, der Kader sollte stark genug sein, um eine gute Rolle in der Liga spielen zu können“, sagt Manager Gottfried Auerböck. Bereits in der Vorwoche hatte Trainer Wolfgang Gruber zum Trainingsauftakt gebeten. An diesem Wochenende stand zudem ein Teambuilding-Skiwochenende in Saalbach/Hinterglemm am Programm.Der SV Freistadt verstärkte den Kader mit zwei Spielern aus der 2. Klasse Nordmitte. Markus Birngruber kam von der Union Rainbach und Reinhard Hartl vom SV Sandl. Dessen Bruder Klaus zieht bereits seit einiger Zeit höchst erfolgreich die Fäden im Freistädter Mittelfeld.Eine Änderung gab es außerdem auf Funktionärsebene: Der Sportliche Leiter, Hubert Horner, und der Verein trennten sich nach der Hinrunde. Sein Amt bekleidet derzeit der langjährige Kampfmannschaftskicker Mario Gratzl.