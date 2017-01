Viehberg – Natürlich.Kuhl

10.01.2017, 17:32 Uhr

SANDL. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah! Nur knappe 30 Autominuten entfernt von Linz bietet der Viehberg Schi-Spaß für die ganze Familie zu leistbaren Preisen. Die Lifte sowie der Zauberteppich sind täglich von 9-16 Uhr geöffnet.

Die Kleinsten werden am Viehberg ganz GROSS geschrieben! Im Kinderland zieht der Zauberteppich seine Runden. Amkönnen Schigrünschnäbel ihre ersten Schwünge probieren. Für Kinder ab drei Jahren bietet die Schischule Sandl auf eigenem Gelände mit Kinder-Schilift Schnupperkurse an. Gleich neben demkann fleißig gerodelt werden. Zipfelbobs und Rodeln gibt’s in der Viehberghütte zum Ausborgen.

Fest der 1.112 Viehberglichter am 21. Jänner

Nachdem Bewegung in der frischen Luft bekanntlich hungrig macht, ist auch dafür vorgesorgt. In der Viehberghütte gibt’s gutes Essen, genug zu Trinken und eine wunderschöne Sonnenterasse.Gleich neben dem Lift ist ein Ein- und Ausstieg in die Luka-Loipe möglich.Webcam, Infos und Schneebericht auf www.viehberg.atDer Berg ruft! 1.112 Meter erhebt sich der Viehberg über dem Meeresspiegel.Wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist!ab 15 Uhr Kinder Apres-Skiab 16 Uhr Apres SkiFackellauf . Feuerwerk . Nachtrodeln