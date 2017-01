Lehrlinge gleich voll integrieren

21.01.2017, 20:36 Uhr

Besonders in Sachen Lehrlingsausbildung ist der Betrieb höchst erfolgreich unterwegs. Es gab bereits Auszeichnungen wie „INEO Auszeichnung für Vorbildlichen Lehrbetrieb“ und sogar den "INEO-Award – Auszeichnung für Lehre mit Migration“.Karl Stöcher: „Als traditioneller Handwerksbäcker bekamen wir für unser Mühlviertler Urbrot den OÖ-Handwerkspreis überreicht!"Das traditionelle Unternehmen mit der ersten urkundlichen Erwähnng im Jahr 1260 beschäftigt 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die von den Chefleuten immer wieder Mitunternehmer und Mitgestalter genannt werden.Karl Stöcher: "Bei uns werden fünf Lehrlinge ausgebildet, und zwar in der Bäckerei, Konditorei und ab heuer im Einzelhandel aus." Bei Stöcher gibt es auch besondere Programme für Lehrlinge (Weiterbildung, Sozialleistungen, Förderungen..)"Bei uns steht die Teamarbeit im Vordergrund, und daher werden die Lehrlinge von Beginn an in den Arbeitsprozess voll integriert", so die Stöchers. "Unseren Lehrlingen werden schon sehr früh Verantwortungen übertragen.Mit diesen Verantwortungen bekommen sie die notwendige Motivation und die Freude am Beruf und haben die Möglichkeit, jede Form von Weiterbildung in Anspruch zu nehmen.Wir unterstützen und fördern unsere Lehrlinge in jeder Weise, jedoch aber ungezwungen und frei nach ihren Ermessen und Wünschen.Die Entwicklungen der jungen Menschen sind sehr unterschiedlich und so unterschiedlich sind auch die Ansprüche einer Weiterbildung. Denn schließlich soll ja auch Weiterbildung Spaß und Freude machen."Das Engagment gibt den Stöchers recht. „Julia Rumetshofer hat es vom Lehrling zum Staatsmeistertitel geschafft, außerdem die Lehre mit Matura bestens geschafft und absolviert die Meisterschule in der Lebensmitteltechnologie HTL in Wels. IhreZiele für heuer Aufstieg zum höchsten Berufsstand, zur Bäcker- und Konditormeisterin sowie die Weltmeisterschaft in Abu Dhabi im Oktober.