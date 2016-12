Poly – kein verlorenes Jahr

18.12.2016, 12:52 Uhr

"Da viele Firmen in ihrem Bereich in den nächsten Jahren einen Facharbeitermangel befürchten, sind die Karrierechancen von angehenden Lehrlingen für die Zukunft sehr gut. Außerdem steht es jedem Lehrling offen, über das Erfolgsmodell 'Lehre mit Matura' kostenlos die Reifeprüfung zu absolvieren", so der Direktor der PTS Freistadt, Wolfgang Korner.

PTS Freistadt



PTS Pregarten



PTS Unterweißenbach

Die Polytechnische Schule Freistadt bietet den Schülerinnen und Schülern nach einer fünfwöchigen, individuellen Berufsorientierung die Möglichkeit, sich in einem der sieben angebotenen Fachbereiche (Bau, Holz, Metall, Elektro/Mechatronik, Dienstleistungen, Handel&Büro, Tourismus) intensiv mit praktischen und theoretischen Inhalten des Wunschberufes auseinander zu setzen.Durch den sehr praxisorientierten Unterricht werden die Schüler intensiv auf das Berufsleben und auf die Berufsschule vorbereitet. Direktor Korner: "Gute Kontakte zu regionalen Wirtschaftsbetrieben ermöglichen einen Einblick in die reale Arbeitswelt in Form der 'Berufspraktischen Tage', durch Exkursionen in die Betriebe und durch Fachvorträge Wirtschaftstreibender in der Schule.Besonderer Wert wird auf Vertiefung und Erweiterung der Allgemeinbildung, auf handlungsorientiertes Lernen und fächerübergreifende Zusammenhänge gelegt. Die jungen Menschen sollen zum eigenständigen Lernen und zum Entwickeln von persönlichen Zukunftsplänen motiviert werden."Ein besonderes Anliegen ist den Lehrern das Thema „Gesunde Schule“. Seit sechs Jahren werden Projekte und Jahresthemen unter diesem Aspekt angeboten. 2012 wurde die PTS Freistadt mit dem Gütesiegel „Gesunde Schule“ ausgezeichnet. Zur Unterstützung holen wir jedes Schuljahr Experten zu den einzelnen Themen an die Schule, unterstützt werden wir von der Schuldnerberatung, der Österreichischen Krebshilfe, dem Institut für Suchtprävention, der Volkshilfe (Jugend im Dialog), der Arbeiterkammer, dem Bezirksabfallverband, uvm.Auch die Schüler sind motiviert.„Mir ist wichtig, dass ich nach diesem Schuljahr eine Lehre beginnen kann. In der PTS werden wir auf die Lehrstellensuche gut vorbereitet.“„Ich wusste bereits in der 4. Klasse der NMS, dass ich eine Lehre als Chemieverfahrenstechnikerin machen möchte, deshalb entschied ich mich für die PTS.“„Ich wollte mein 9. Schuljahr unbedingt im Poly verbringen, weil ich von meinen Freunden schon viele gute Erfahrungsberichte bekommen habe. Mein Wunschberuf ist Installations- und Gebäudetechniker und nachdem es in diesem Bereich viele offene Lehrstellen gibt, werde ich sicher einen Ausbildungsplatz bekommen.“„Ich bin schon im 10. Schuljahr und nutze dieses Jahr im Poly, um meine Noten zu verbessern und eine geeignete Lehrstelle zu bekommen.“Die PTS ist die Schulform, wo Schüler ganz intensiv die Möglichkeit bekommen, sich viele verschiedene Lehrberufe anzuschauen, und dann in der Schule ihre Erlebnisse mit den Lehrern gemeinsam zu reflektieren, um den passenden Lehrberuf für sie auszuwählen." Auch hier erhalten die Schüler ganz viel Unterstützung vom ganzen Team in dieser Bewerbungsphase. Zudem gibt es täglich an der Schule selbst Begegnungen mit Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden. Viele Unternehmen melden sich aber auch schon von selbst und möchten ihr Unternehmen präsentieren. Von diesen Begegnungen profitieren sowohl die Schüler wie auch die Betriebe. Der Facharbeiter istgefragter gefragt denn je. Diese positive Stimmung erfahren die Schüler von den Unternehmen direkt. Das tut gut", freut sich auch die Direktorin der PTS Pregarten, Monika Pirkelbauer.Die Polytechnische Schule Pregarten verfolgt schon seit längerer Zeit mit viel Interesse die intensiven und spannenden Diskussionen im Bereich Schulentwicklung. Die PTS-Pregarten hat sich deshalb diesem Reformprozess schon ganz bald angeschlossen und ein spezielles Schulentwicklungsprojekt gestartet Somit ist gewährleistet, dass die Polytechnische Schule Pregarten auch in Zukunft die bestmögliche Vorbereitung auf den Lehrberuf anbieten kann. Das Schulentwicklungsprojekt der PTS-Pregarten wurde vom Bundesministerium mit dem Gütesiegel für Polytechnische Schulen sowie einem Förderpreis ausgezeichnet.Die PTS-Pregarten legt ebenfalls sehr viel Wert auf die Gesundheit und ist außerdem sehr stolz auf das neue Werkstättenzentrum. Folgende topmodern ausgestattete Werkstätten stehen zur Verfügung: Metallwerkstätte, Bauwerkstätte, Holzwerkstätte, Elektrowerkstätte.In Unterweißenbach werden drei technische und drei nicht-technische Fachbereiche angeboten. Technische Fachbereiche: Metall, Mechatronik, Bau/Holz;nicht-technische Fachbereiche: Handel/Büro, Dienstleistungen, Tourismus"In 15 von 32 Wochenstunden werden die jungen Leute gezielt und frei von ihnen gewählt in eine bestimmte Richtung vorbereitet und erhalten grundlegende Einsichten in bestimmte Berufsfelder. Die PTS ist somit die ideale Vorbereitung auf das Berufsleben und die Ausbildung zum Facharbeiter. Bei diversen Veranstaltungen beweisen die Burschen und Mädchen zusätzlich ihr Können: Tage der offenen Tür, Elternsprechtage, Elternabende werden von der PTS ausgerichtet", so Hildegard Biermeier, Leiterin der NMS und PTS Unterweißenbach.Und sie ist zurecht stolz: "Bei den PTS- Landes- und Bundesbewerben schneiden unsere Schülerinnen und Schüler jedes Jahr hervorragend ab, bringen Siege nach Hause und platzieren sich immer im Vorderfeld.Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz: Zusätzlich zum Unterricht nimmt die PTS am Life-Radio-Schitag in Hinterstoder teil und verbringt die vorletzte Schulwoche als Sportwoche am italienischen Gardasee – ein Highlight, das die jungen Leute noch viele Jahre in Erinnerung behalten werden."Was für mich als Leiterin jedes Jahr immer wieder eine große Freude ist:Man kann den jungen Menschen während dieses Jahres beim 'Wachsen' zusehen. Sie gewinnen Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Selbstwert sowie sicheres Auftreten, und wir können sie getrost ins Leben hinaus schicken", so die Direktorin.