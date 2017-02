Top mit Kräutern und Musik

13.02.2017, 09:53 Uhr



SeppApp, vormals fun.musik, Pierbach:

„Damit die Start-ups ihr Potenzial gut ausschöpfen können, unterstützt sie der Hightech Inkubator tech2b in verschiedenen Bereichen, damit die Ideen zur richtigen Zeit mit den richtigen Personen auf den Markt gebracht werden können. Von einer gezielten, angeleiteten und erfolgreichen Markteinführung profitiert in weiterer Folge auch dem Wirtschaftsstandort Oberösterreich“, unterstreicht Strugl.Mit dabei waren erfreulicherweise auch Start-ups aus dem Bezirk Freistadt.Sepp entwickelt ganzheitlich- und zueinander kompatible Lösungen im Bereich Erfassung, Analyse, Verwaltung und Teilen von Musikdaten mit Gleichgesinnten für den Einsatz rund um den Globus. Die Faktoren Spaß an der Musik, kontinuierliches Üben, Leistungskontrolle, Unterhaltung und Wettbewerb stehen im Vordergrund des Unternehmenskonzepts. Mit dem Kernfeature “Interactive Live Feedback” bietet Sepp eine Datenbank mit einer Vielzahl an Etüden und anderen Musikstücken, die interaktiv geübt werden können. Auf die gespielten Töne, welche mit dem Mikrofon des Smartphones aufgezeichnet und anschließend analysiert werden, bekommt der Benutzer Live Feedback in Echtzeit (Rückmeldung über die Korrektheit der gespielten Passagen).„sepp hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Lösungen zum Thema „Musizieren in Kombination mit der virtuellen Welt“ zu finden, welche einfach und bequem nutzbar sind, und so ein großes, stetig wachsendes internationales Publikum ansprechen“, so Geschäftsführer Heinrich Huber.

Microgreenbox GmbH, Windhaag:

Die Microgreenbox ist ein automatisch geregelter Indoor-Garten zur Kultivierung von Kräutern und Microgreens. Sämtliche für die Pflanzen relevanten Parameter werden selbstständig geregelt. Die Pflanzen haben damit immer optimale Bedingungen. Dies bedeutet verlässlich hohen Ertrag auf kleiner Fläche. Dadurch wird der enorme Bedarf, speziell in der gehobenen Küche, an Kräutern und Microgreens bequem lokal gedeckt. Transportwege entfallen, die Umwelt wird geschont, die Sortenvielfalt selbst bestimmt, und das alles bei sehr geringem Aufwand. „Das ist für uns nachhaltige Selbstversorgung mit gesunden Superfood“, so Geschäftsführer Markus Riegler.