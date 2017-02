Action, Spaß und tolle Themen in der Rotkreuz-Jugendgruppe Gänserndorf

12.02.2017, 10:24 Uhr

Gänserndorf : Österr. Rotes Kreuz, Bezirksstelle Gänserndorf |

Seit Oktober 2016 führt die Rotkreuz-Bezirksstelle in Gänserndorf erfolgreich zwei Jugendgruppen mit den Namen "Red Rescue Rabbits" und "Tripple R".

In regelmäßigen Abständen treffen sich die Kinder mit ihren Gruppenleiterinnen Nathalie, Alina und Marlene beim Roten Kreuz in Gänserndorf. Lustige Spiele und interessante Themen werden dabei erlebt. Auch heuer stehen tolle Inhalte für die Gruppenstunden an. Vom Kochen mit der Feldküche, Mitwirken beim Blutspenden oder bei der Team-Österreich-Tafel bis hin zu einer spannenden Übernachtung an der Rotkreuz-Bezirksstelle mit Grillen, Spaß und guter Laune ist einiges dabei.

Highlight des Jahres wird dann ohne Zweifel das Bundesjugendlager vom 13. bis 16. Juli in Leonding/Oberösterreich werden. Hier können die Kids u.a. ihr erlerntes Wissen rund um die Erste Hilfe unter Beweis stellen und auch die anderen Kinder aus den Jugendgruppen des Landes kennenlernen.Das Rote Kreuz in Gänserndorf freut sich jederzeit über Zuwachs in den Gruppen. Die nächste Möglichkeit zu Schnuppern für Kids ab 8 Jahren gibt es z.B. am Samstag, den 18. Februar von 14-16 Uhr.Ein Einstieg in die Gruppen ist jederzeit möglich. Bei Interesse oder weiteren Fragen einfach eine Mail an gaenserndorf@n.roteskreuz.at senden.