25.01.2017, 17:13 Uhr

Ball des Roten Kreuzes und der Lions in Groß-Enzersdorf

GROSS-ENZERSDORF. Am 25. Februar findet im Statsaal Groß-Enzersdorfer der Ball des Roten Kreuzes und der Lions statt. Balleröffnung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Disco und Bar sind ab 22 Uhr geöffnet.

Für Ihre Unterhaltung sorgen die Tanzschule Watzek, Comedy Zauberer Tonio Vesarri und The Entertainers.

Außerdem gibts eine Sektbar und eine Tombola.

Karten im Vorverkauf: 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

