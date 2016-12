16.12.2016, 14:18 Uhr

Christmasparty in Palterndorf

PALTERNDORF. Am 23. Dezember wird ab 19 Uhr in der Kellergasse gefeiert. Für die Jüngsten wird die Wartezeit auf das Christikind am 24.12. in dre Reithalle Fembek mit Ponyreiten verkürzt. Der Reinerlös kommt der Volksschule zu Gute.

