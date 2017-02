, Dammgasse , 2273 Hohenau an der March AT

Stockschützenanlage , Dammgasse , 2273 Hohenau an der March AT

Zum Dauerbrenner entwickelt hat sich das schon traditionelle Faschingsturnier des SSV Stockfalken Hohenau. Stockschützenmannschaften aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland spielen in phantasievollen Kostümen um den Tagessieg. Spass und gute Laune sind vorprogrammiert, für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder des SSV Stockfalken Hohenau. Auch der ASKÖ Mödling, Vorjahressieger des Faschingsturnier, ist wieder am Start, und möchte seinen Erfolg vom Vorjahr wiederholen. Am 18.2.2017 sind alle herzlich eingeladen, das bunte Treiben der Stockschützen zu verfolgen. Beginn der Veranstaltung ist um 9.30 Uhr. Anschliessend an das Turnier gibt es eine grosse Tombola, deren Reinerlös für den Ausbau der Anlage verwendet wird.