09.02.2017, 21:42 Uhr

Fußballcamp der Pfarre Weikendorf

WEIKENDORF (rm). Rapidflair in Weikendorf. Von Montag 7. August bis Freitag 11. August 2017 können fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren an einem Event teilnehmen, das seinesgleichen sucht. Unter der Leitung des Ex-Jugendtreiners von Rapid, Rainer Setik, der eine UEFA-A Lizenz, das Diplom für Kinder- und Jugendfußball und die UEFA Junior Elite Lizenz besitzt, können die jungen Fußballfreaks in einem Fußballcamp ihr Können verbessern. Neben Pfarrer Christoph Pelczar werden auch noch ein Überraschungsgast und Promitrainer sich um die Kids kümmern. Der Preis für die ganze Woche beträgt 190 Euro. Inkludiert ist die Verpflegung, Nutzung der Sportanlagen, das Training und ein Ball für jedes Kind. Veranstalter ist die Pfarre Weikendorf. Anmeldungsformulare und Auskünfte anfordern bei Ulrike David, 2253 Weikendorf, Rathausplatz 1, per Post, per Fax 02282/2218-18 oder u.david@gdeweikendorf.at. Anmeldungen bis spätestens 2. Juni - begrenzte Teilnehmerzahl!

Die Anmeldung ist erst verbindlich nach Einzahlung auf das Konto IBAN AT73 3209 2000 0210 0105, BIC RLNWATWWGAE.

