29.09.2016, 13:54 Uhr

Heurigenabend mit dem Lustigen Hermann

UNTERSIEBENBRUNN. Am Mittwoch den 26. Oktober findet im Siebenbrunnerhof in Untersiebenbrunn ein Heurigenkabarett mit dem Lustigen Hermann statt. Ein rustikales Buffet von Surstelzen bis Blunzlgröstl, Schweinsbratl und vielen anderen herbstlichen Köstlichkeiten erwart Sie.

Das Publikum erwartet neben außergewöhnlichen kulinarischen Genüssen Musikkabarett vom Feinsten. An diesem Abend wird kein Auge trocken bleiben. Hermann Maringer alias "Der lustige Hermann" hat das Talent, mit seinen Anekdoten und Witzen das Zwerchfell seines Publikums zu erschüttern.

Wann: 26. Oktober, Beginn 18 Uhr, Einlass 17 Uhr.

Wo: Siebenbrunerhof, Hauptstraße 28, Telefon: 02282/2555, hotel@siebenbrunnerhof.at

Heurigen-Buffet inklusive Eintritt: 22 Euro pro Person.

