07.10.2016, 16:57 Uhr

Maurer & Scheuba in der Kellerbühne

ZISTERSDORF. Die Stadtbücherei Zistersdorf freut sich, dass im Rahmen von „Österreich liest Treffpunkt Bibliothek“ Thomas Maurer und Florian Scheuba am Dienstag, 25.10.2016 um 19.00 in der Kellerbühne im Rathaus Zistersdorf mit ihrem Programm „Schall & Rausch“ zu Gast sind. Sie teilen ihr langjährig erworbenes Fachwissen zum Thema Essen und Trinken mit dem Publikum. Es verspricht ein durstfördernder und appetitanregender Abend zu werden, denn auch das menschliche Zwerchfell braucht nach seiner Beanspruchung dringend eine Stärkung. Karten in der Bücherei erhältlich: Sonntag 10 - 11.30 Uhr, Mittwoch 8-11.30 Uhr.

