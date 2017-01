Tanzkurse in Strasshof

KUMST , Immervoll-Straße 6 , 2231 Strasshof an der Nordbahn AT

Strasshof an der Nordbahn: KUMST |

Ab 11.01.2017 starten im KUMST Strasshof wieder Tanzkurse für Jung und Alt.



16h Minizwergerl (Kinderkurs von 1- 3 Jahren);

17h Hip Hop & Zumba für Kids ab 6 Jahren;

18h Linedance;

19h Anfänger/Grundkurs;

20:15h Auffrischungs- und Bronzekurs;



In den Kinderkursen wir zu dem Alters entsprechender Musik mit den kleineren und größeren getanzt, Moves gelernt und Spaß getobt.

In den Tanzkursen werden alle gängigen Tänze des Welttanzprogrammes, vom Walzer bis zum ChaChaCha, von qualifizierten, staatlich geprüften Tanzlehrern unterrichtet.



Anmeldungen und Informationen unter www.danek.at, tanzen@danek.at oder 0650 881 35 35 oder Vor Ort am ersten Kursabend!