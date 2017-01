The Roaring Twenties in Gänserndorf

05.01.2017, 08:44 Uhr

Die Besucher können in das Flair der „wilden 20er Jahre“ und in die Welt des Chicago von Al Capone eintauchen!. Highlights des Balls werden die Showeinlagen um Mitternacht und 2 Uhr, wenn es die Ganoven der Cosa Nostra auf den „Großen Gatsby“ abgesehen haben…Freitag, 13. Jänner 201765. Ball des Konrad Lorenz Gymnasiums GänserndorfMotto: „THE ROARING TWENTIES – Charleston, Chicago & Co.“Stadthalle GänserndorfBeginn: 20 UhrSaaleinlass: 19 UhrKarten gibt es im Vorverkauf im KLG-Sekretariat und in der Raiffeisen Regionalbank Gänserndorf sowie an der Abendkassa.