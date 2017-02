Bezirksstellenleitung packt bei Team-Österreich-Tafel mit an!

12.02.2017, 09:19 Uhr

Heute durfte sich das Team der Lebensmittelausgabe über besondere Unterstützung freuen. Bezirksstellenleiter Thomas Hasenberger, Guido Spira und Wolfgang Sovek besuchten die Tafel und packten auch gleich bei den Vorbereitungen mit an."Wir sind sehr stolz auf unser engagiertes freiwilliges Team der Lebensmittelausgabe. Jeden Samstag stellen sie sich unermüdlich in den Dienst der guten Sache um den Bedürftigen in unserer Region zu helfen", so unser Bezirksstellenleiter.Essen darf kein Luxus sein! Verwenden statt verschwenden: http://wck.me/4Db