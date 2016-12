Fühl Dich wohl mit Naturvitalstoffen

04.12.2016, 08:56 Uhr

Im Genusshof Fleckl in Waidendorf, Hauptstraße 30 stehen Vorträge zu diesem Thema an.Am 15. Dezember heißt es um 19 Uhr, „Belebende Naturvitalstoffe“, - erlebe selbst die positiven Einflüsse, natürlicher Schönheit, den Genußabsolut frischer Pflege und Vitalstoffe, ohne Konservierung und mit den vollen Wirkungskräften der Natur.Es erwartet uns ein interessanter Abend mit Ringana Partnern - Kerstin Kittenberger MA und Renate Lichal, Energetikerin.

Am 20. Dezember 19 Uhr steht der Vortrag „Entgiften und Wohlfühlen“ am Programm. Fühl Dich wohl, Gutes für Deinen Körper. mit positiven Wirkstoffen aus reiner Natur gelingt es einfach, das Wohlfühlen im Körper. Ein informativer Abend mit Ringana Partnern - Rotraud Kiesewetter erwartet Sie.Reine Zutaten, echte Wirkung, überzeugen Sie sich selbst. Die Vorträge finden in den Verkostungsräumlichkeiten am Fleckl Verkostungshof statt