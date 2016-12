10.12.2016, 20:06 Uhr

Am schlimmsten sind die Bobo-Eltern

Strasshof. Markus Hauptmann lieferte am 9.Dezember im ausverkauften Strasshofer Kellertheater einen vergnüglichen Kabarettabend. Er stellte sich als ein Herr Lehrerin vor, das Gendern hat er also schon voll durchgezogen. Einen Großteil des Abends berichtete er auf amüsante Weise tatsächliche oder gut erfundene Geschichten aus dem Schulalltag. Als das Schlimmste im Lehrerinnendasein bezeichnete Hauptmann die Bobo-Eltern, also Erwachsene mit ausgeprägtem Hang zur Selbstfindung (oder doch -darstellung?) und Gutmenschen-Mission. Ergänzt wurde sein Tatsachenbericht durch typische Persönlichkeiten und Begebenheiten, die einem heutzutage begegnen. Gerade die Zuschauerinnen mit pädagogischem Hintergrund fanden sich in Hauptmanns Darstellungen wieder und stellten insgeheim erleichtert fest, dass sie kein Einzelschicksal durchlebten. Ein gelungener Abend!

Gefällt mir