Advent in Prottes

28.11.2016, 17:57 Uhr

Der „Grünberger-Keller“ wurde vor einigen Jahren behutsam renoviert – er ist einer der ganz wenigen Keller, die noch im Originalzustand zu sehen sind.

Von den Besuchern des Kellers wurde die sehr gut erhaltene alte Baumpresse bestaunt. Besonders Wagemutige besichtigten auf eigene Gefahr den sehr tiefen und gut erhaltenen Weinkeller und konnten sich dabei ein Bild über die Mühen der Winzer machen, als diese noch den Wein im Presshaus und im Keller produzierten. Viele Gäste zogen es jedoch vor, sich am Feuer aufzuwärmen.Alles in allem eine gelungene und gut organisierte Veranstaltung, was auch durch die vielen Besucher bestätigt wurde.