Adventzeit … Punschzeit ... Spendenzeit

Sehr geehrte Damen und Herren!Sicherlich werden Sie jetzt laufend über diverse Weihnachtsaktionen sowie Spendenaufrufe informiert.Ich unterstütze seit vielen Jahren eine großartige Privat-Initiative in Untersiebenbrunn, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, lukullisches Vergnügen mit Benefiz zu verbinden:

Diese tolle Adventveranstaltung findet am Samstag, dem 17. Dezember ab 17 Uhr in 2284 Untersiebenbrunn, Kreuzgasse 2 statt.Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an diesem Tag Zeit finden würden für einen kurzen Besuch.Ihre Petra KoczeraEHRLICH & KOMPETENT0676 / 710 52 18koczera.petra@aon.at