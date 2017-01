Das Marchfeld wird wieder Teil des Weinviertels - Tourismusregion orientiert sich neu

17.01.2017, 00:00 Uhr

Ab 2017 plant man einen neue Strategie: Als erster Schritt wurde mit Jahresbeginn der Tourismusverein Marchfeld gegründet. Landtagsabgeordneter René Lobner: "Der Masterplan sieht vor, dass der Verein Mitglied des Weinviertel Tourismus (WTG) wird, zudem wäre für die Donau-Anrainer-Gemeinden eine Doppelmitgliedschaft eine Option." Denn während touristische Anziehungspunkte wie das Eisenbahnmuseum Strasshof oder der Erlebnispark Gänserndorf eher die Verbindung zum Weinviertel Tourismus sehen, stehen Orth & Co. der Destination Donauen näher.Am 23. Jänner werden die 23 Bürgermeister gemeinsam mit den Geschäftsführern beider Destinationen eine Entscheidung treffen. "Die Doppelmitgliedschaft ist auch eine Kostenfrage, derzeit zahlt die Region Marchfeld jährlich 40.000 Euro an den Donautourismus", teilt Lobner mit. Die Destinationen haben wiederum nicht nur aufgrund der Mitgliedsbeiträge sondern auch wegen der statistischen Nächtungszahlen Interesse an den Marchfelder Gemeinden.

Schlankere Personal-Struktur

Darüber hinaus gibt es mit dem neuen Jahr personelle Veränderungen beim Marchfeld-Tourismus: René Lobner ist der neue Obmann sowohl der LEADER- als auch der Kleinregion und vereint damit die Positionen von Karl Grammanitsch und Rudolf Makoschitz.Geschäftsführer der Kleinregion bleibt Johannes Nefischer, die LEADER-Geschäftsführung wird neu ausgeschrieben, interimistisch übernahm Markus Weindl, der derzeit bei NÖ Regional beschäftigt ist, die Agenden von Susanne Gugerell. Er wird sich laut Lobner auch für die ausgeschriebene Position bewerben.