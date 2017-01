Eckartsau: Projekt "Wildbiologie" mit den Schulen

31.01.2017, 09:22 Uhr

Unter der fachkundigen Anleitung von Mitarbeitern der Österreichischen Bundesforste und der Universität für Bodenkultur lernten sie Methoden und Möglichkeiten von Thermografie und Telemetrie kennen. Fragen wie Wildtierzählung, Rehkitzsuche vor der Wiesenmahd, Tages- und Jahreszeitaktivitäten von Rothirsch und Co. wurden an vielen praktischen Beispielen interaktiv bearbeitet. Neben der NNÖMS Gänserndorf und dem Montessori Campus Marchegg sind die VS Gänserndorf, der NÖLK Wirbelwind und die Betreuungseinrichtung Aubärenbande Partnerbildungseinrichtungen im Projekt.