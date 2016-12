09.12.2016, 16:00 Uhr

Ein paar von uns... im Advent

PROTTES/STRASSHOF. Die Strasshofer Gitarrengruppe beendet ihre Weihnachtstournee am 4. Adventwochenende. Am 17. Dezember ist die Truppe rund um "Madcap" Hans Kloiber ab 17 Uhr im Dorfzentrum Prottes. Am 18. Dezember folgt der Abschluss ab 17 Uhr in der Volkshochschule Strasshof.

