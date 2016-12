20.12.2016, 00:00 Uhr

Ein weiterer Schritt Richtung Radweg Strasshof

STRASSHOF. Der seit langem diskutierte und von der Strasshofer Opposition geforderte Radweg in der Antoniusstraße, der in den geplanten Gänserndorf Süder Weg an der Hochwaldstraße münden soll, wird in absehbarer Zeit realisiert. Die dafür notwendigen Grundablösen sind für 2017 budgetiert, die Verhandlungen mit den Grndbesitzern laufen.

