Erste Hilfe lohnt sich

10.01.2017, 09:05 Uhr

Nächster Erste Hilfe Kurs in Zistersdorf

„Das Einzige, was man in der Ersten Hilfe falsch machen kann, ist nichts zu tun“, sagt Rotkreuz-Lehrbeauftragter Benjamin Fessl. „Jede Maßnahme, die ein Ersthelfer unternimmt, erhöht die Überlebenschancen des Patienten.“Mehr als 70 Prozent der Unfälle passieren in der Freizeit und zu Hause. Meist sind es die eigenen Kinder, Eltern oder Freunde, die Erste Hilfe brauchen. Je früher die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen gelernt werden, und je öfter sie wiederholt und geübt werden desto besser.

Zu 99% geht alles gut. Ein Erste Hilfe Kurs lohnt sich zu 100%.„Wir empfehlen alle fünf Jahre einen Auffrischungskurs zu machen. Dann hat man das nötige Wissen und vor allem die Selbstsicherheit, um richtig und rasch zu helfen“, sagt Benjamin Fessl.Der nächste Erste Hilfe Kurs an der Bezirksstelle Zistersdorf startet am 23.01.2017 um 18.00 UhrAnmeldung und Infos unter 059 144-54 613, oder benjamin.fessl@n.roteskreuz.at