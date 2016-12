Firma Hahn unterstützt das Rote Kreuz Zistersdorf

21.12.2016, 08:55 Uhr

Bezirksstellengeschäftsführer Bernhard Seidl konnte eine großzügige Spende der Firma Werner Hahn in der Höhe von € 450.- entgegennehmen.



Geschäftsführer Seidl bedankte sich im Namen der Bezirksstellenleitung für die großzügige Unterstützung. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn die Arbeit des Roten Kreuzes geschätzt wird und durch soziales Engagement von ortsansässigen Firmen so großzügig unterstützt wird.Die Fa. Werner Hahn hilft durch diese Spende die rettungsdienstliche Versorgung in der Umgebung zu sichern!“ so Seidl erfreut.