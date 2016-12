09.12.2016, 15:45 Uhr

Gänserndorf: Autofahrer sucht Unfallzeugen

GÄNSERNDORF. Der Unfall ereignete sich am 3. Oktober um 18.30 Uhr an der Kreuzung B8/Neusiedler Straße in Gänserndorf. Der Autofahrer wollte von Gänserndorf kommend links abbiegen, sein Auto wurde von einem entgegenkommenden Auto erwischt, der Fahrer wurde verletzt. Er bittet nun Unfallzeugen, sich bei der NÖ Versicherung in Gänserndorf zu melden.

