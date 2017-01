12.01.2017, 16:26 Uhr

Heiße Tage im Jänner im Bezirk Gänserndorf

Nicht zur Ruhe kamen seit Jahresbeginn nicht nur die Feuerwehren des Bezirks Gänserndorf, sondern auch die Brandursachenermittler des Bezirkspolizeikommandos Gänserndorf.

Begonnen hatte die Serie am 31.12.2018 in Lassee mit einem Christbaumbrand, welcher durch einen Sternspritzer ausgelöst wurde. Hier erlitt eine Frau leichte Rauchgasvergiftungen. Hier waren die FF Lassee, Schönfeld/M. und Untersiebenbrunn im Einsatz.

Weiter ging es am 1.1.2017, gegen 00:05 Uhr in Groß-Enzersdorf, wo eine Hecke vermutlich durch einen Feuerwerkskörper entzündet wurde. Der Brand konnte von der FFG Groß-Enzersdorf bevor er weiter um sich griff gelöscht werden.

Am 1.1.2017, um 12:45 Uhr brannte es dann in Haringsee in einer Garage, hier wurde der Besitzer leicht verletzt, der Brand wurde von der FF Haringsee gelöscht. Ursache war vermutlich eine durch einen Griller überhitzte Unterlegeplatte.

Nächster Brand am 3.1.2017, gegen 17:30 Uhr in Oberweiden. Hier brannte es in einer Garage in welcher eine Eigenbau - Saunakabine aufgestellt war. Ursache für den Brand dürfte laut Brandursachenermittler ein Kurzschluss im Saunaofen gewesen sein. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand.

Am 11.1.2017, gegen 13:45 Uhr kam es zu einem Schwelbrand beim Lagerhaus in Deutsch-Wagram. Hier konnte erhoben werden, dass eine defekte Leuchtstofflampe auf eine Palette mit gestapelten Papiersäcken gefallen sein und den Schwelbrand ausgelöst haben dürfte.

Auch hier kamen keine Personen zu Schaden.

Der nächste Brand ereignete sich am 10.1.2017, gegen 19:45 Uhr in Eckartsau. Hier wurde vermutlich vorsätzlich eine fremde Zündquelle in einen „Kleidercontainer“ eingebracht, wodurch dieser total niederbrannte und auch die Fassade der Bauhofes beschädigt wurde. Erhebungen nach dem Täter sind derzeit im Gange.

Am 11.1.2017, um 04:25 Uhr gab es neuerlich Feueralarm. Dieses Mal in Ebenthal, wo ein Fertigteilhaus in Brand geraten war. Bei diesem Brand waren die FF Ebenthal, Ollersdorf, Waidendorf, Angern/M., Velm-Götzendorf, Dt-Wagram, Stillfried und Spannberg im Einsatz. Hier gestaltten sich die Ermittlungen etwas schwieriger, es kann jedoch von einem technischen Defekt eventuell eines Heizlüfters ausgegangen werden. Es entstand immenser Sachschaden, zum Glück wurde keiner der 4 im Wohnhaus schlafenden Personen verletzt.

Der nächste Brand entstand dann am 12.1.2017, gegen 00:45 Uhr in Untersiebenbrunn in einem Nebengebäude eines Wohntraktes. Auch hier gestalteten sich die Erhebungen des Ermittlers vorerst recht schwierig, erst nach einigen Grabungsarbeiten kam eine abgebrannt Biotonne zu Vorschein und gab der Hausbesitzer an, dass er in dieser Asche entsorgt habe, was vermutlich auch der Auslöser des Brande gewesen sein dürfte. Verletzt wurde auch hier niemand.



Gerald Reichl vom Bezirkspolizeikommando Gänserndorf : "Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Feuerwehrkameraden für die massive Unterstützung bei den Erhebungen etc. herzlich bedanken."

Gefällt mir