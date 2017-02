Hilfe im Marchfeld aus dem Marchfeld

08.02.2017, 11:39 Uhr

Die Mittelaufbringung erfolgt im Wesentlichen durch das Organisationskomitee der Sommernacht der Marchfelder, aber auch durch Einzelspenden. 2017 wird, wie in den letzten Jahren, der Reinerlöse dieser einzigartigen Ballveranstaltung wieder dem Sozialhilfefonds „Solidarität.Marchfeld“ zugutekommen. Die Sommernacht der Marchfelder findet heuer am 10.Juni auf Schloss Hof statt, Ballkarten sind bereits in allen Raiffeisenbanken mit Ö-Ticket erhältlich.