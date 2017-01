Jugendclub Blumenthal spendet für den „Verein für Menschen mit besonderen Bedürfnissen“

14.01.2017, 21:07 Uhr

Der Jugendclub Blumenthal freut sich sehr diese 535,00 Euro an den „Verein für Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ in der Gemeinde Sulz im Weinviertel spenden zu können. Dem Jugendclub Blumenthal lag es besonders am Herzen regional zu spenden und somit Personen, die sie persönlich kennen, zu unterstützen.Herr D.I. Fleischmann, der Obmann des Vereines für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, hat sich sehr über die großherzige Unterstützung gefreut.Der Jugendclub Blumenthal bedankt sich recht herzlich bei allen Blumenthalerinnen und Blumenthalern für ihre großzügigen Spenden.