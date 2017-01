Neue Volksschuldirektorin in Leopoldsdorf willkommen geheißen

02.01.2017, 13:56 Uhr

Pflichtschulinspektor Karl Stach hielt seine Tradition aufrecht und besuchte an seinem letzten Arbeitstag vor Weihnachten den Morgenkreis der Volkschule Leopoldsdorf/M. und bedankte sich bei Kindern und Lehrern für das tolle Programm. Bürgermeister Thomas Nentwich und die Vorsitzende des Schul-Ausschusses, Gemeinderätin Martina Metzich, überreichten der neuen Direktorin Fr. Radakovits als kleines Willkommensgeschenk und ihrer künftigen Stellvertreterin Fr. Mitlöhner-Österreicher als Dank für ihre Mühen je einen Blumenstrauß.Bürgermeister Thomas Nentwich gab bekannt, dass die Gemeindevertretung, aufgrund der derzeitigen Auslastung des Hortes, an dem Ausbau der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule arbeite, da Leopoldsdorf/M. als familienfreundliche Gemeinde für alle Kinder, die einen Platz brauchen auch einen Platz garantiere.