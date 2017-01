Neun Feuerwehren versuchen Haus in Ebenthal zu löschen

11.01.2017, 08:03 Uhr

EBENTHAL. Ein Wohnhaus an der B3 in Ebenthal steht in Brand. Aktuell bekämpfen neuen Feuerwehren aus der Umgebung die Flammen. Mit einer Teleskopmastbühne der FF Deutsch-Wagram versucht man das Dach zu öffnen um zum Brand vordringen zu können.Aktuelle Infos finden Sie auch auf der Facebookseite der FF Angern an der March.