Zistersdorf: Kirchenplatz |

„Punschen für einen guten Zweck“ – unter diesem Motto findet auch heuer wieder am 17.12.2016 ab 11:00 Uhr der Punsch- und Glühweinstand des Roten Kreuzes Zistersdorf am Kirchenplatz Zistersdorf statt.

Genießen Sie mit uns die Adventzeit und besuchen Sie uns am Samstag, den 17. Dezember 2016, ab 11 Uhr am Kirchenplatz in Zistersdorf. Unterstützen Sie durch Ihre Spende das Rote Kreuz Zistersdorf.